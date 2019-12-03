Зарезавший жену, сына и пасынка житель Татарстана объяснил свой мотив

В отношении мужчины возбудили дело по статье "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего".

Житель Татарстана Айнур Х., который в нетрезвом состоянии зарезал жену, сына и пасынка, а также хотел убить ещё одного ребёнка, совершил это преступление на почве ревности. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Как уточняется, убийца сбежал с места преступления, но его удалось задержать.

— Х. скрылся, однако в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий вскоре был задержан. При задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности, — отметили в заявлении ведомства.

По версии следствия, ночью 3 декабря в квартире одного из домов на Юбилейной улице в городе Менделеевске пьяный 41-летний Айнур нанёс ножевые ранения бывшей 38-летней жене, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Шум борьбы разбудил 12-летнего пасынка убийцы, злоумышленник это увидел и приказал ему запереться в своей комнате.

Мальчику удалось выбраться через окно и спастись, спрятавшись в пекарне: Лайф публиковал видео, как окровавленный ребёнок прибежал в магазин. Его мать и старший брат умерли до приезда сотрудников полиции, а двухлетний мальчик скончался по дороге в больницу.

Айнур задержан и даёт показания. В отношении него уже возбудили дело по статье "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего". Выживший мальчик находится в реабилитационном центре.