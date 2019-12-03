В Смоленской области обнаружено тело пропавшего шестилетнего ребёнка

Обстоятельства трагедии выясняются. Каких-либо видимых телесных повреждений у погибшего мальчика не обнаружено.

Шестилетний мальчик, который накануне ушел гулять с трехколесным велосипедом и не вернулся домой в Смоленской области, найден мертвым. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Тело было обнаружено недалеко от дома, где проживал ребенок. Обстоятельства трагедии выясняются.

— В настоящее время на месте обнаружения работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Смоленской области. При осмотре тела погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, — информируют в ведомстве.

Следователи также проверяют действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее волонтёры на 11-й день прекратили поиски саратовского мальчика, пропавшего после прогулки с приятелями. 12-летний школьник из села Песчанка не вернулся домой 21 ноября. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". О пропаже сына мать мальчика сообщила утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски, к которым подключились волонтёры "Лизы алерт".