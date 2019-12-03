Неизвестный напал с ножом на полицейского в Мытищах

Неизвестный мужчина напал с ножом на 33-летнего сотрудника полиции в подмосковных Мытищах. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным Лайфа, пострадавший полицейский — 33-летний Кулигин А. Повреждение оказалось незначительным, и помощь оказали на месте.

Также сообщается, что нападавший пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, что стало причиной произошедшего нападения.