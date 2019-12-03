Гидрометцентр предупредил москвичей о надвигающейся метели

Однако уже к концу недели на смену зимней вьюге придёт потепление, из-за которого весь выпавший снег растает.

В Москве и области ожидается метель, которая задержится в столичном регионе до четверга, 5 декабря. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, весь вторник, 3 декабря, будет идти снег. В результате этого снежный покров в Москве существенно увеличится и составит полсантиметра, в Подмосковье же он может вырасти до четырёх сантиметров.

Вильфанд добавил, что в среду ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Таким образом, уже в первую неделю декабря жителей столицы и области может порадовать первая зимняя метель.

Однако синоптик отметил, что к выходным из-за существенного потепления весь выпавший снег растает. Днём в четверг столбики ртутного термометра уже поднимутся до 2–4 градусов тепла. Ночью также ожидается положительная температура.

Ранее Лайф писал, что в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве вырастут настоящие сугробы.