"Полный all inclusive". Пёс путешествовал по Подмосковью, пока его искал хозяин

Лабрадор на электричках добрался из Талдома до Москвы. За время пути он не раз побывал в гостях, где кормили и поили.

Лабрадор Джастин из Подмосковья неделю путешествовал по столице и области на электричках, пока его искал хозяин.

— Его кормили, поили, он спал на кожаном диване. У Джастина был полный all inclusive, — рассказал изданию "Подмосковье сегодня" хозяин пса Евгений Соколов.

Евгений Соколов рассказал, что его питомец пропал из частного дома в посёлке Запрудня Талдомского городского округа.

— Первую ночь мой пёс провёл в доме дальнобойщика с его лабрадорами. Мужчине нужно было утром уезжать в рейс. Он открыл калитку, и Джастин сбежал с участка. Наша собака не растерялась, дошла до станции, села в электричку и поехала дальше, — поделился Евгений.

Выяснилось, что после этого Джастин побывал в гостях ещё в нескольких домах, где был весь во внимании и заботе. Пёс даже успел посетить склад, где местные рабочие угостили его кормом, после чего он продолжил своё путешествие.

— Каким-то образом он доехал до станции "Ботанический сад" и зашёл в супермаркет, где его опознала девушка. Она отправила мне фото собаки, и это был действительно Джастин. Я тут же выехал в Москву и забрал своего питомца из квартиры, где он был на передержке, — рассказал хозяин питомца.

Но на этом приключения собаки не закончились. На следующий день Джастин вместе со вторым лабрадором Евгения Соколова сделали подкоп и убежали. Далеко питомцы уйти не смогли, их поймали в 500 метрах от дома.