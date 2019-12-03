Путин встретился с представителями паралимпийской сборной РФ

Президент РФ Владимир Путин осмотрел Олимпийский университет в Сочи и пообщался с представителями паралимпийской сборной России.

Он отметил успехи сборной и выразил надежду на то, что её представители ещё не раз покажут себя как перспективные спортсмены.

— Когда на вас смотришь, понятно, что ограничений нет, наоборот, возможности безграничные, — признался российский лидер.

В ходе встречи он призвал развивать не только олимпийское и паралимпийское движение, но и массовый спорт в стране. Глава государства отметил, что в этом направлении уже удалось достичь определённых успехов, так как число увлекающихся спортом россиян "серьёзно увеличилось".

Сегодня отмечается Международный день инвалидов, который был установлен для празднования 3 декабря каждого года Генассамблеей ООН в 1992 году.