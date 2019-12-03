Епархия Сыктывкара поздравила сотрудницу, опубликовав её фото с автоматом

Сыктывкарская епархия 30 ноября опубликовала на своём сайте поздравление сотрудницы Епархиального управления Екатерины Максимкиной с днём рождения. Пост сопровождала фотография девушки с автоматом.

— Думаю, у поста был какой-то смысл помимо поздравления. Так как все знают, что я на юриста учусь, а потом пойду работать в правоохранительные органы. Из-за этого и взяли фото, — сообщает девушка.

Кроме того, Екатерина занимается страйкболом — командной военно-тактической игрой. По словам девушки, фото было сделано в марте на тематической фотосессии.

Епархия Сыктывкара прокомментировали Лайфу, почему они выбрали именно это фото, отметив, что церковные каноны не были нарушены.

Представители епархии сообщили, что фото опубликовано Максимкиной в соцсети уже давно. Также девушка не является священнослужителем, поэтому ей не запрещено брать в руки оружие.

Екатерина Максимкина работает заместителем главного редактора газеты "Епархиальные ведомости".

Сейчас кадр с оружием уже удалён со страницы.