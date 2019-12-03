СБУ объявила в розыск экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого считали свидетелем по делу о крушении пассажирского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Фото и данные мужчины разместили на сайте МВД Незалежной в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти". Там же сообщается, что он скрывается от органов досудебного расследования. В материалах отметили, что мужчина исчез 23 сентября 2019 года.

Цемаха подозревают в нарушении статей "Террористический акт, который привёл к гибели людей" и "Создание террористической группы или организации". Первая статья подразумевает наказание в виде лишения свободы от 10–15 лет вплоть до пожизненного, а вторая — от восьми до 15 лет. Меру пресечения мужчине пока не выбрали.

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing MH17 потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года. Как считают власти Нидерландов, Цемах является ценным свидетелем по делу о крушении самолёта. Ранее украинские силовики похитили его с территории ДНР и перевезли в Киев. Позже мужчину освободили и передали Москве по договору об обмене заключёнными. После этого Нидерланды сделали запрос о его экстрадиции. Позднее статус Цемаха переквалифицировали в подозреваемого.