Лайф публикует видео момента нападения на полицейского в Мытищах

Лайф публикует видео момента нападения пешехода-нарушителя на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах.

На кадрах видно, как один из полицейских делает замечание пешеходу за переход дороги в неположенном месте, после короткого разговора мужчина достаёт нож и наносит удар одному из стражей порядка. Затем он попытался скрыться, но его задержали.

Напомним, инцидент произошёл днём 3 декабря. Сотрудник полиции получил травму, но помощь ему оказали на месте. Нападавший задержан.