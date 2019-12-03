Лайф публикует видео момента нападения на полицейского в Мытищах

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Лайф публикует видео момента нападения пешехода-нарушителя на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах.

На кадрах видно, как один из полицейских делает замечание пешеходу за переход дороги в неположенном месте, после короткого разговора мужчина достаёт нож и наносит удар одному из стражей порядка. Затем он попытался скрыться, но его задержали.

Напомним, инцидент произошёл днём 3 декабря. Сотрудник полиции получил травму, но помощь ему оказали на месте. Нападавший задержан.

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