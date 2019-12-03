Бронеавтомобиль ОБСЕ перевернулся под Донецком

Всему виной ухудшение погодных условий: в регионе наблюдается мокрый снег и гололедица.

По данным телеграм-канала WarGonzo, инцидент произошёл в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Бронеавтомобиль наблюдателей ОБСЕ съехал с дороги на обочину и перевернулся. Информации о пострадавших пока нет.

Причиной аварии, по всей видимости, послужили погодные условия, а точнее, снегопад. МЧС ДНР ещё накануне объявило штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в республике ожидается мокрый снег, в Приазовье — с дождём, на дорогах гололедица, порывистый ветер 15–20 метров в секунду.