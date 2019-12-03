Заочно арестован ещё один участник массовых беспорядков в Москве

Мужчина обвиняется в нападении на росгвардейца. Сейчас подозреваемый находится в международном розыске.

Басманный суд постановил заочно арестовать Сергея Меденкова, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе массовых беспорядков во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 21 ноября, Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, — цитирует агентство представителя органа государственной власти.

Мужчине заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он находится в международном розыске.

Ранее Лайф писал, что также обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции было недавно предъявлено Сергею Суровцеву. Мужчина на Тверской улице поднял секцию металлического ограждения и нанёс ею удар по сотруднику Росгвардии. О его задержании и последующем аресте стало известно в конце ноября.

Напомним, массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Отметим, что число задержанных после акций 27 июля и 3 августа в Москве в общей сложности превысило сто человек.