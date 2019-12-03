Одинокая москвичка отдала мошеннику 15 миллионов, поверив, что он на ней женится

После того как родственники "жениха" одобрили бы кандидатуру "невесты", он обещал вернуть ей все средства до копейки, но внезапно перестал выходить на связь.

Любовная драма с криминальной развязкой развернулась в столичном регионе. Полицейские задержали мужчину, который обманом похитил 15 миллионов рублей у одинокой москвички и попытался скрыться.

— Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в мошенничестве на доверии, который в 2019 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Следственной частью возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Оказалось, что аферист познакомился с жертвой через социальную сеть. В переписке он соврал, что родом из обеспеченной семьи и занимает высокую должность. Вскоре мошенник предложил женщине выйти за него замуж, озвучив единственное условие своих "состоятельных родственников", а именно — доказать, что его избранница не содержанка.

В качестве проверки искренности своих чувств и серьёзных намерений злоумышленник убедил свою жертву перечислить на его банковский счёт 15 миллионов рублей. После того как родственники жениха "одобрят" кандидатуру невесты, он обещал вернуть ей все средства до копейки, но внезапно перестал выходить на связь.

Подозреваемый был задержан в Московской области. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, а в 2015 году его даже приговорили к пяти годам тюрьмы.

Ранее Лайф рассказывал, как альфонс-"нефтяник" вытянул из 73-летней британки 40 тысяч фунтов. У пожилой женщины завязался бурный роман по переписке. Завоевав доверие наивной дамы, мошенник выманил у неё все сбережения и прикинулся умершим, оставив любовницу с кучей долгов.

А у другой москвички недавно выманили несколько курток из страуса и крокодила на 1 млн рублей.