Соседи — о конфликте в семье, где отец зарезал детей и жену: Она его выгнала

Семья с виду выглядела благополучно: дети всегда были опрятными, а громких скандалов не случалось.

В Татарстане погибшая мать троих детей выгнала из дома мужа незадолго до совершения им преступления. На почве ревности Айнур Х. зарезал жену, пасынка и малолетнего сына. Об этом Лайфу рассказала одна из соседок погибших по многоквартирному дому.

— Никто особо с ними не общался... "Здравствуйте — до свидания" только. Три года они тут жили. <...> Выглядели опрятно, ни пирушек, ни гулянок, ничего не было, семья благополучная. Родители у неё, погибшей, очень культурные, вежливые, — рассказала собеседница.

По словам женщины, у погибшей не было никаких конфликтов с детьми, а сами они были очень хорошими. Однако в последнее время в семье был разлад — женщина выгнала мужа из дома. Из-за этого большую часть времени Айнур Х. жил в Елабуге, а к жене, пасынкам и сыну приезжал редко.

— А сожитель-то... Три года жили они тут вместе. Она его выгнала же в последнее время. Скандалов не было, пьяными они не были, гулянок не было, — добавила жительница дома, где произошла трагедия.

Напомним, ночью 3 декабря в квартире одного из домов на Юбилейной улице в городе Менделеевске пьяный 41-летний Айнур нанёс ножевые ранения бывшей 38-летней жене, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Шум борьбы разбудил 12-летнего пасынка убийцы, злоумышленник это увидел и приказал ему запереться в своей комнате.

Мальчику удалось выбраться через окно и спастись, спрятавшись в пекарне: Лайф публиковал видео, как окровавленный ребёнок прибежал в магазин. Его мать и старший брат умерли до приезда сотрудников полиции и медиков, а двухлетний мальчик скончался по дороге в больницу.

Сейчас Айнур задержан и даёт показания. В отношении него уже возбудили дело по статье "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего". Выживший мальчик находится в реабилитационном центре.