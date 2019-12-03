Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил 30-летнего Антона Ипатова, известного как петрозаводский маньяк, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что мужчина признан виновным в двойном убийстве и угрозах убийством.

— Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Напомним, Антон Ипатов совершил жестокие убийства двух девушек в 2018 году. 19 сентября он убил студентку местного медицинского колледжа под окнами общежития. На следующий день — девушку около стадиона "Юность". В обоих случаях преступник зарезал своих жертв. Также выяснилось, что ранее мужчина сильно избил собутыльника и ранил ножом 15-летнюю знакомую.