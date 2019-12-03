Путин — о НАТО: Блоковые стереотипы мышления уже неэффективны

При этом он подчеркнул, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

В ходе совещания по развитию Вооружённых сил и ОПК президент РФ Владимир Путин назвал расширение НАТО одной из потенциальных угроз безопасности страны.

Он напомнил, что в эти дни в Лондоне проходит юбилейный саммит НАТО. Сам альянс, по словам президента, был создан в рамках противодействия СССР, и хотя Советского Союза уже нет, НАТО не только существует, но развивается.

— В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70% общемирового объема военных расходов, — сказал он.

Путин добавил, что "блоковые стереотипы мышления прошлых лет" неэффективны в условиях стремительно меняющегося современного мира. При этом, по его словам, расширение военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны.

Также в рамках заседания глава государства рассказал, что ВМФ России в рамках Гособоронзаказа в 2019 году получит более 480 единиц вооружений и техники.