Появилось видео, как прохожие помогали раненному в Мытищах полицейскому

На кадрах видно, как пострадавший сотрудник полиции стоит рядом со злоумышленником, которого скрутил его коллега.

В Сети появились кадры с места нападения на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах. Видео опубликовали в группе "Силовики" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что раненый сотрудник ГИБДД стоит рядом со злоумышленником, которого скрутил его коллега. В сопровождающем видео посте сообщается, что злоумышленником оказался 26-летний местный житель М. Кузьмин.

Лайф ранее сообщал, что неизвестный мужчина напал с ножом на 33-летнего сотрудника полиции в подмосковных Мытищах. Нападавший пытался перейти дорогу в неположенном месте, но его остановили сотрудники ГИБДД.