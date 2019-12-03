Путин: ВМФ получит более 480 единиц вооружений и техники в 2019 году

ВМФ России в рамках Гособоронзаказа в 2019 году получит более 480 единиц вооружений и техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Вооружённых сил и ОПК.

— Техническому переоснащению ВС уделяли и будем уделять [внимание]. [в рамках Гособоронзаказа в 2019 году будет получено] более 480 основных вооружений и техники, [среди них] 23 надводных корабля, две подлодки, три воздушных судна, более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия, — сказал российский лидер, отметив, что на завершающей стадии госиспытания находится головной крейсер проекта "Борей-А" — "Князь Владимир".

Глава государства указал, что на кораблях стоят ракеты "Калибр" — эти ракеты способны поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров.

Путин добавил, что доля современного вооружения в ВМФ составляет почти 70%.