На Ямале 7-летняя девочка выпала с девятого этажа из-за кота в рюкзаке

Мама вышла из квартиры, оставив ребёнка одного дома. Сейчас проводится доследственная проверка.

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа из-за висевшего у неё на спине рюкзака с котом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительной версии, мама и ребёнок собирались гулять, но перед этим женщина вышла из квартиры и оставила дочь одну. Девочка начала собираться на улицу: оделась и посадила в рюкзак кота.

— Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребёнок перевалился через подоконник и полетел вниз, — говорится в сообщении.

Жизнь малышке спас огромный сугроб, в который она упала. Девочку сразу же доставили в больницу, её жизни ничто не угрожает.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Напомним, 30 ноября в Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил девятимесячную девочку, которая спала в коляске.