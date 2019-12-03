Россия и Украина подписали соглашение о продлении транзита нефти на десять лет

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв (архив) 

Представители компаний "Укртранснафт" и "Транснефть" подписали документ, предусматривающий продление транзита нефти по территории Незалежной на десять лет, до 1 января 2030 года.

Как уточнили представители украинской компании в "Фейсбуке", вместе с договором стороны одобрили дополнительное соглашение. Кроме того, стороны обновили несколько положений в соответствии с последними изменениями на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создаёт почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объёмами нефти в направлении стран Европы, — отметили в заявлении "Укртранснафта".

Авторы сообщения подчеркнули, что в целом принципы сотрудничества компаний не претерпели каких-либо значительных изменений.

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