Россия и Украина подписали соглашение о продлении транзита нефти на десять лет

Представители компаний "Укртранснафт" и "Транснефть" подписали документ, предусматривающий продление транзита нефти по территории Незалежной на десять лет, до 1 января 2030 года.

Как уточнили представители украинской компании в "Фейсбуке", вместе с договором стороны одобрили дополнительное соглашение. Кроме того, стороны обновили несколько положений в соответствии с последними изменениями на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

— Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создаёт почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объёмами нефти в направлении стран Европы, — отметили в заявлении "Укртранснафта".

Авторы сообщения подчеркнули, что в целом принципы сотрудничества компаний не претерпели каких-либо значительных изменений.