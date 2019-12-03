В Адыгее водитель без прав сбил четырёх подростков

В Майкопе водитель без прав сбил на тротуаре четырёх подростков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Республике Адыгея.

Инцидент произошёл днём во вторник, 3 декабря, на улице 2-й Крестьянской. Установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил четырёх пешеходов.

Все молодые люди получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местное отделение клинической больницы. Отмечается, что все пострадавшие являются учащимися одного из средних образовательных учебных заведений Майкопа.

Также сотрудники ГИБДД установили на месте аварии, что водитель не имел права управлять автомобилем, поскольку водительского удостоверения он не получал.

Ранее Лайф писал, что в Башкирии пьяный лихач на "лексусе" сбил трёх детей на тротуаре.