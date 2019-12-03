Подмосковные мусорные полигоны "Егорьевский" и "Непейно" закроют до конца года

До конца 2019 года в Подмосковье закроют мусорные полигоны "Егорьевский" и "Непейно". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство ЖКХ.
— До конца года откроется пятый по счёту в области комплекс по переработке отходов (КПО) "Восток", после закрытия полигона "Егорьевский" весь поток отходов поедет на новое предприятие КПО "Восток", — говорится в сообщении.
Уточняется, что "Егорьевский" закроют 12 декабря, а "Непейно" — 14 декабря.
По данным издания, КПО "Восток" будет перерабатывать рекордное для Подмосковья количество мусора — 500 тысяч тонн в год.
Также отмечается, что до 2030 года оставшиеся в области 12 полигонов с отходами будут закрыты. Два из них модернизируют в комплексы по переработке.
Напомним, 29 ноября в подмосковной Коломне закрыли ещё один мусорный полигон "Воловичи".
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