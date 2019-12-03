Подмосковные мусорные полигоны "Егорьевский" и "Непейно" закроют до конца года

Отмечается, что оставшиеся в области 12 свалок с отходами прекратят свою работу до 2030 года.

До конца 2019 года в Подмосковье закроют мусорные полигоны "Егорьевский" и "Непейно". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство ЖКХ.

— До конца года откроется пятый по счёту в области комплекс по переработке отходов (КПО) "Восток", после закрытия полигона "Егорьевский" весь поток отходов поедет на новое предприятие КПО "Восток", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "Егорьевский" закроют 12 декабря, а "Непейно" — 14 декабря.

По данным издания, КПО "Восток" будет перерабатывать рекордное для Подмосковья количество мусора — 500 тысяч тонн в год.

Также отмечается, что до 2030 года оставшиеся в области 12 полигонов с отходами будут закрыты. Два из них модернизируют в комплексы по переработке.

Напомним, 29 ноября в подмосковной Коломне закрыли ещё один мусорный полигон "Воловичи".