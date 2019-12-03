Лолита намекнула на новый роман

При этом друзья и коллеги певицы в один голос говорят, что развод с Дмитрием Ивановым пошёл артистке на пользу — она занялась здоровьем, похудела и похорошела.

Певица Лолита Милявская, со скандалом расходящаяся с бывшим мужем Дмитрием Ивановым, намекнула на новый роман, сообщает портал "Дни.ру".

Общаясь с поклонниками в "Инстаграме", артистка решила их заинтриговать. На сообщение фаната "Ничто так не украшает женщину, как отсутствие мужика" она ответила: "Или, наоборот, присутствие, но мужика".

Напомним, о разрыве с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита объявила в июле. Пара рассталась после девяти лет официального брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако тот всё отрицал. Впоследствии она заявила, что её экс-супруг имел неосторожность переписываться с пассиями с её же ноутбука. В ответ на это Иванов обратился в полицию с жалобой на взлом почты и социальных сетей.