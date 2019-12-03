Аналитики считают, что "шокирующие прогнозы" Saxo Bank могут оказаться правдой

Несмотря на то что прогнозы Saxo Bank нельзя назвать официальной аналитикой, они иногда сбываются.

Озвученные датским банком Saxo Bank "шокирующие прогнозы" на 2020 год могут оказаться правдой. Об этом порталу News.ru рассказал глава аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Он отметил, что согласен с описанным сценарием развития ситуации с разработкой сланцевого топлива в США.

— Пока очевидным выглядит информация о сокращении добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций и роста цены нефти до $90 за баррель. Добыча сланцевой нефти в Америке скоро пройдёт свой пик, и начнётся снижение, возможно, не в 2020 году, а позже, но это будет, — заверил эксперт.

Деев не исключил, что этот и другие факторы могут стать причиной роста цен на нефть, хотя он сомневается, что стоимость топлива достигнет отметки в 90 долларов за баррель.

Специалист отметил, что несмотря на то, что прогнозы Saxo Bank нельзя назвать официальной аналитикой, всё же иногда они сбываются. Так, специалисты банка в прошлом предсказали распад Евросоюза, замедление роста мировой экономики, стремительный рост биткоина и его обрушение.

Лайф ранее писал, что датский банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Авторы отметили, что их предположения маловероятны, но потенциальны.