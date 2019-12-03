Петербуржец построил свою "границу" с Финляндией, чтобы заработать на нелегалах

Изобретательного обманщика нашли, ему грозит несколько лет лишения свободы по статье "Мошенничество", а его подопечным — депортация и штраф.

Житель Северной столицы построил бутафорскую границу с Финляндией и попытался заработать на нелегалах, ищущих путь в Европу. Совершить задуманное ему помешали пограничники ФСБ. О необычном инциденте сообщает "Комсомольская правда".

Как уточняется, сотрудники погранслужбы 28 ноября задержали группу уроженцев стран Южной Азии, которых мошенник убедил в том, что они уже находятся на территории Суоми. Мужчина провёл их через ненастоящие пограничные столбы, которые предусмотрительно установил в лесу в Выборгском районе Ленобласти. После этого он оставил своих клиентов, взяв плату за свои услуги.

— Иностранные граждане надеялись попасть в Европу через Финляндию. Они нашли в Петербурге проводника, который запросил за свои услуги десять тысяч евро, — рассказали представители пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заблудившиеся мигранты всю ночь ходили по болотам, пока не встретили пограничников, которые выслушали их и сообщили о произошедшем в полицию. Изобретательного обманщика нашли, ему грозит несколько лет лишения свободы по статье "Мошенничество", а его подопечным — депортация и штраф.

В прошлом месяце в Приамурье сотрудники пограничной службы задержали двух граждан Эфиопии, которые пытались незаконно проникнуть на территорию России со стороны КНР.