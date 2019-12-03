Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021-м — 21,246 трлн, в 2022 году — 22,058 трлн. Расходы в 2020-м составят 19,503 трлн, в 2021-м — 20,634 трлн, в 2022-м — 21,763 трлн.

Отмечается, что в законе сохраняется приоритетное финансирование национальных проектов. Общий объём выделенного на них финансирования составляет 6,9 трлн рублей.

Наиболее существенные изменения коснулись межбюджетных трансфертов. На 2020 год впервые предусматривается утверждение 203 межбюджетных трансфертов из 217.

Профицит федерального бюджета в период с 2020 по 2022 год ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Объём ВВП на 2020 год прогнозируется в размере 112,863 трлн рублей.

Ранее закон о федеральном бюджете приняла Госдума, а затем одобрил Совфед.