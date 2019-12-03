Международный форум добровольцев начал свою работу в Сочи — видео

В мероприятии примет участие более 6,5 тысячи волонтёров из более чем 120 государств.

В Сочи стартовал Международный форум добровольцев, где участники могут посетить дискуссии, мастер-классы и профильные секции с участием ведущих экспертов разных сфер.

Всех участников события уже успел лично поприветствовать первый замруководителя Администрации Президента РФ, председатель Организационного комитета по проведению в России Года добровольца Сергей Кириенко.

— Сочи стал мировой столицей добровольчества, а значит — столицей добра. То, что вы делаете, спасая жизни и находя пропавших людей, детей, — неоценимо. За этот год волонтёры спасли более 16 тысяч человек, — отметил он. — Это, наверное, самое главное — стремление помогать, отдать частичку своей души и сердца. Спасибо вам за то, что вы делаете, впереди новые победы и задачи.

После своей речи Кириенко наградил Айшат Нажмудинову, спасшую одиннадцать человек из горящего дома, и мальчика Николая, который помог спасти взрослого человека.

Также сегодня, 3 декабря, в первый день деловой программы, прошла панельная дискуссия "Волонтёры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности", призванная объединить уже опытных российских волонтёров чемпионата мира по футболу 2018 года с теми, кому ещё только предстоит провести мундиаль.

Участники поделились опытом и обсудили дальнейшее сотрудничество при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу — 2020, который пройдёт в Катаре.

В дискуссии приняли участие специалист по корпоративным связям FIFA Хани Таджие, исполнительный директор международной молодёжной организации Save the Dream Массимилиано Монтанари и многие другие, кто участвовал в подготовке мундиаля в 2018 году.

Завершается первый день программы торжественной церемонией открытия. Среди гостей — министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и другие.

Международный форум добровольцев проходит с 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню добровольца, который по традиции отмечается 5 декабря.

Лайф ведёт прямую трансляцию торжественной церемонии.