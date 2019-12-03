Часы кировского экс-губернатора Белых продали за 474,7 тысячи рублей

Это были повторные торги. На первом аукционе покупателей на люксовый аксессуар не оказалось.

Часы кировского экс-губернатора Никиты Белых, осуждённого в 2018 году за коррупцию, продали на торгах за 474 766 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление Росимущества по Кировской области и Удмуртии.

— Начальная цена на наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета была снижена на 15 процентов, то есть на 82 900 рублей, и составила 469 766 рублей. В торгах приняли участие несколько человек. В итоге часы были проданы за 474 766 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что это были повторные торги. Первые прошли в октябре, на них были проданы псалтырь 1779 года за 50 тысяч рублей и автомобиль Nissan за чуть более миллиона. А вот на выставленные люксовые часы покупателей не оказалось.

Также выяснилось, что реализуется и другое имущество Белых: иконы, барабанная установка и ещё трое часов.

Напомним, ранее на аукционе были проданы три автомобиля экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию. Два Bentley купили за общую сумму более 12 миллионов рублей, а раритетную "Волгу" — за 2,5 миллиона.