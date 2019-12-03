СКР завёл дело на жителя Мытищ, ранившего ножом полицейского

Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, кухонный нож изъят.

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом информирует ГСУ СК РФ по Московской области.

— По данным следствия, 3 декабря в городском округе Мытищи сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Мытищинское", находясь на маршруте патрулирования, увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол мужчина достал имеющийся при себе кухонный нож и ударил им в область шеи сотрудника. При попытке бегства мужчина был задержан, — говорится в сообщении.

Нападавшим был 26-летний горожанин. Полицейскому оказана медпомощь.

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) ГСУ СКР по Московской области

Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, кухонный нож изъят. Задержанного допрашивают.

Ранее Лайф публиковал видео, как прохожие помогали раненному в Мытищах полицейскому.