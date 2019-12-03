Тунберг на катамаране прибыла на саммит по климату, а Шварценеггер — не смог

Бывший губернатор Калифорнии и активный борец с изменением климата Арнольд Шварценеггер не может попасть на конференцию из-за снежных бурь, которые бушуют в США.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Лиссабон на частном катамаране, чтобы оттуда добраться до столицы Испании, где 2 декабря началась 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом она сообщила в своём твиттере.

Как уточняет испанская газета El Pais, 16-летняя школьница планирует дать краткую пресс-конференцию. После этого она поедет в гостиницу, а вечером сядет на поезд, который довезёт её до Мадрида утром.

Однако не всем так повезло, как юной Тунберг. Бывший губернатор Калифорнии и активный борец с изменением климата Арнольд Шварценеггер не сможет посетить саммит из-за личных причин и снежных бурь, которые бушуют в США. Организаторы мероприятия отметили, что некоторым гостям из США до сих пор не удалось попасть в Мадрид из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее Тунберг попросила единомышленников помочь ей добраться до Мадрида. Мероприятие должно было состояться в Чили, но его перенесли в Испанию. Трудности у активистки возникли из-за того, что она принципиально не летает на самолётах.