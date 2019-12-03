"Возвращайся и оставайся". Зеленский заманивает украинцев из-за рубежа на родину

Власти страны обещают ввести доступные кредиты для открытия или расширения собственного дела.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы "Возвращайся и оставайся". Речь идёт о финансовой поддержке тех украинцев, которые хотят вернуться из-за рубежа на родину, и тех, кто только собирается уехать за границу в поисках лучшей жизни.

— Во время своей инаугурации я говорил, что нас, украинцев, во всём мире 65 миллионов и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой, мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует покинуть Украину, остались, — заявил политик в ходе видеообращения, опубликованного в телеграм-канале Зе-команды.

Первый этап программы предполагает введение доступных кредитов для открытия или расширения собственного дела. Сумма кредита составит 1,5 млн гривен (более 4 млн рублей) на пять лет.

— Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели (да и, собственно, любое дело) — пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, — призвал Зеленский.

Детальная информация об условиях и механизмах этой программы, а также суть её следующих этапов будет доступна позднее.

Ранее Зеленский назвал Украину "наиболее привлекательным стартапом на планете Земля". Таким образом он призвал инвесторов вкладывать деньги в малый и средний бизнес страны и молодёжь. Политик и шоумен добавил, что "готов лично защищать" каждое финансовое вливание, "каждую копейку", которую инвестируют в Украину.