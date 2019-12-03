В США арестовали россиянина

Обвинения выдвинуты против ещё одного гражданина РФ, американца и двоих итальянцев.

Гражданин России Олег Никитин арестован в Соединённых Штатах Америки по обвинению в финансовых махинациях, сообщает американское Министерство юстиции.

Такие же обвинения выдвинуты против ещё одного гражданина Российской Федерации, американца и двоих итальянцев.

Никитин, которому, по данным обвинения, принадлежит зарегистрированная в РФ компания KS Engineering (KSE), подозревается в финансовых махинациях, сговоре с целью отмывания денег и попытке обойти существующие торговые ограничения.

Как сообщил Минюст США, Никитина и ещё двоих фигурантов (граждане Италии) арестовали в Саванне (штат Джорджия), они ожидают суда.