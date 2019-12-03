Тимати подарил Решетовой пикап Tesla Cybertruck за 4,5 млн рублей

Российский рэп-исполнитель Тимати после рождения сына Ратмира подарил модели Анастасии Решетовой электрический пикап Tesla Cybertruck стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Стархит".
Девушка похвасталась новым приобретением в своём инстаграме. На глазах у подписчиков она зашла на сайт Tesla и совершила покупку, которую сможет получить через три года. Но среди пользователей соцсети щедрый подарок мало кто оценил.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !🙏🏽
За девушку заступилась телеведущая Алёна Водонаева. Она заявила, что "многие не понимают, что чужой успех может вызывать положительные эмоции". Вместе с тем она отметила, что бедные люди есть и в других странах, но они не "устраивают травлю", видя, как муж модели Ким Кардашьян преподносит ей дорогие подарки. Теледива напомнила, что Тимати дарил своей прошлой пассии внедорожник после рождения дочери.
— Эта щедрость только поднимает имидж Тимура в моих глазах... По мне, так скупость — самое непривлекательное качество для любого представителя сильного пола, — добавила Водонаева.
Ранее Лайф сообщал, что Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Девушка подарила своему возлюбленному сына Ратмира, выписалась из роддома и уже продемонстрировала свою фигуру.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram