Тимати подарил Решетовой пикап Tesla Cybertruck за 4,5 млн рублей

Девушка похвасталась новым приобретением в своём инстаграме. Среди подписчиков возлюбленной артиста щедрый подарок мало кто оценил.

Российский рэп-исполнитель Тимати после рождения сына Ратмира подарил модели Анастасии Решетовой электрический пикап Tesla Cybertruck стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Стархит".

Девушка похвасталась новым приобретением в своём инстаграме. На глазах у подписчиков она зашла на сайт Tesla и совершила покупку, которую сможет получить через три года. Но среди пользователей соцсети щедрый подарок мало кто оценил.

За девушку заступилась телеведущая Алёна Водонаева. Она заявила, что "многие не понимают, что чужой успех может вызывать положительные эмоции". Вместе с тем она отметила, что бедные люди есть и в других странах, но они не "устраивают травлю", видя, как муж модели Ким Кардашьян преподносит ей дорогие подарки. Теледива напомнила, что Тимати дарил своей прошлой пассии внедорожник после рождения дочери.

— Эта щедрость только поднимает имидж Тимура в моих глазах... По мне, так скупость — самое непривлекательное качество для любого представителя сильного пола, — добавила Водонаева.

Ранее Лайф сообщал, что Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Девушка подарила своему возлюбленному сына Ратмира, выписалась из роддома и уже продемонстрировала свою фигуру.