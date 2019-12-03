Тимати подарил Решетовой пикап Tesla Cybertruck за 4,5 млн рублей

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Девушка похвасталась новым приобретением в своём инстаграме. Среди подписчиков возлюбленной артиста щедрый подарок мало кто оценил.

Российский рэп-исполнитель Тимати после рождения сына Ратмира подарил модели Анастасии Решетовой электрический пикап Tesla Cybertruck стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Стархит".

Девушка похвасталась новым приобретением в своём инстаграме. На глазах у подписчиков она зашла на сайт Tesla и совершила покупку, которую сможет получить через три года. Но среди пользователей соцсети щедрый подарок мало кто оценил.

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Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !🙏🏽

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

За девушку заступилась телеведущая Алёна Водонаева. Она заявила, что "многие не понимают, что чужой успех может вызывать положительные эмоции". Вместе с тем она отметила, что бедные люди есть и в других странах, но они не "устраивают травлю", видя, как муж модели Ким Кардашьян преподносит ей дорогие подарки. Теледива напомнила, что Тимати дарил своей прошлой пассии внедорожник после рождения дочери.

Эта щедрость только поднимает имидж Тимура в моих глазах... По мне, так скупость — самое непривлекательное качество для любого представителя сильного пола, — добавила Водонаева.

Ранее Лайф сообщал, что Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Девушка подарила своему возлюбленному сына Ратмира, выписалась из роддома и уже продемонстрировала свою фигуру.

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