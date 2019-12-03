Молодая няня случайно убила трёхлетнюю девочку

Девушка, которая присматривала за ребёнком, не имела сертификата о прохождении профессиональных курсов.

В Дагестане задержали 23-летнюю жительницу Дербента, подозреваемую в убийстве своей подопечной, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России.

2 декабря девушка, работающая няней по найму в собственной квартире, ударила по ногам трёхлетнюю девочку, которая стояла на кухонном шкафу.

По словам подозреваемой, она присматривала за девочкой в течение шести месяцев, пока её мама находилась в отъезде. В тот день она вышла в другую комнату, и в её отсутствие ребёнок залез на кухонный шкаф за конфетами. Увидев там девочку, няня разозлилась и ударила её по ногам, отчего ребёнок упал, сильно ударившись головой.

В результате падения девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте, сообщают в ведомстве.

Следствием установлено, что подозреваемая не имела сертификата о прохождении профессиональных курсов.

Собранный материал направлен в следственное управление СК России по Республике Дагестан для принятия процессуального решения.

Ранее Лайф рассказывал о няне, оставившей ребенка в ванной с водой.