Оплативший проезд всем пассажирам маршрутки россиянин стал звездой соцсетей

Всего мужчина проехал 30 остановок и заплатил за 41 пассажира. За каждого из них он отдал по 30 рублей, в общей сложности потратив более 1200 рублей.

В Новосибирске мужчина, который сел в маршрутку и оплатил проезд всем попутчикам, стал звездой социальных сетей.

Многих интернет-пользователей восхитил поступок мужчины. А другие в свою очередь начали гадать, что послужило причиной неслыханной щедрости: алкоголь, наркотики, проигрыш в игру на желание или же он сделал это на спор.

В связи с ажиотажем в Сети местное информационное издание нашло щедрого пассажира. Им оказался бизнесмен из Барнаула Денис Сагайдак. В Новосибирск мужчина приехал по работе.

— В первую очередь это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое, — пояснил барнаулец, передаёт "Новосибирск онлайн".

При этом мужчина добавил, что раньше ничего подобного не делал, поэтому для него стало неожиданностью, как менялись лица пассажиров "газели", когда те узнавали о бесплатном проезде. При этом Сагайдак выразил надежду, что его поступок отозвался в сердцах людей и они "сделают для себя какие-то выводы".