В театре "Ромэн" отреклись от перепутавшей слова государственного гимна певицы

Директор Тамары Череповской подтвердил, что исполнительница там работала несколько лет назад.

В московском театре "Ромэн" отреклись от певицы Тамары Череповской, перепутавшей слова во время исполнения государственного гимна в подмосковном Дмитрове.

— Она раньше работала в театре "Ромэн", ушла из него несколько лет назад. Это был чисто человеческий фактор, — сказал Лайфу директор Череповской Андрей Миличенко.

Однако в самом театре заявили, что певица никогда у них не работала.

— Исполнительница Тамара Череповская не является и никогда прежде не являлась актрисой нашего театра. Поскольку вокруг ситуации сложилось негативное мнение общественности, мы считаем, что это отрицательно коснулось репутации театра, — сообщили в пресс-службе "Ромэна".

Напомним, в Сети появилось видео с открытия чемпионата России по дзюдо в подмосковном Дмитрове, на котором певица начинает петь гимн со слов "Россия — державная наша Россия".