Семь сотрудниц роддома в подмосковном Пушкине родили там детей в ноябре

В роддоме подмосковного города Пушкино хотят рожать не только местные жительницы, но и сотрудницы медучреждения. Мамами в своём роддоме стали семь женщин-врачей, сообщает телеканал "360".

Счастливым месяцем ноябрь стал для семерых врачей пушкинского роддома. Например, акушер-гинеколог Александра Коростылёва родила здесь дочь Машу.

Перинатальный центр оборудован по последнему слову техники.

— Я, честно говоря, не знаю, есть ли ещё в Московской области — я, по крайней мере, не слышал — палаты совместного пребывания матери и ребёнка именно в реанимационном детском отделении. У нас их две. Они абсолютно бесплатные, — отметил заведующий роддомом Андрей Лесной.

Благодаря таким палатам ребёнок находится под присмотром не только врачей, но и мамы. Кроме того, в роддоме оборудована комната, где женщины могут помыть голову, погладить одежду и сделать макияж.

Появившихся раньше срока на свет малышей выхаживают в специальном кувезе или делают фототерапию.