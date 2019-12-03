Автобус с рабочими птицефабрики попал в ДТП под Тюменью

В результате происшествия пострадало шесть человек. Большая часть из них не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В Тюменской области в аварию попал автобус, который перевозил рабочих на птицефабрику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошёл рано утром на седьмом километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Денисово — Архангельское в Ялуторовском районе. Неожиданно водитель потерял управление, и автобус ПАЗ съехал в кювет.

Согласно предварительной версии инспекторов ГИБДД, водитель не учёл сложных дорожных и метеорологических условий при выборе скорости движения.

В результате происшествия пострадали 67-летний водитель и пять пассажиров: три женщины и двое мужчин. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местное отделение клинической больницы, где им оказана соответствующая помощь.

Напомним, это уже четвёртая авария с автобусом за сутки в России. Ранее Лайф писал, что ДТП с автобусом случилось под Белгородом, под Воронежем и в Нижегородской области.