Ани Лорак расплакалась перед зрителями на съёмках шоу в Киеве

Некоторые фанаты в Сети назвали её эмоции неискренними и возмутились частыми гастролями в Россию.

Певица Ани Лорак расплакалась на съёмках новогоднего шоу "Главная ёлка страны", которые проходили в Киеве, в здании Национальной оперы Украины, сообщает Nation News.

Артистка исполнила две песни, а после её выступления зрители аплодировали стоя в течение нескольких минут. Такая реакция растрогала Лорак, и она, не сдерживая слёз, обратилась к своим поклонникам и поздравила всех с наступающим Новым годом.

Однако, несмотря на добрые пожелания слушателям, нашлись фанаты, которые отреагировали на эмоции певицы неоднозначно, назвав их неискренними. Также они возмутились частыми гастролями певицы в Россию.

Другая часть публики заступилась за певицу, призвав отделять искусство от политики. По их мнению, украинцы должны гордиться, что их соотечественница востребована за рубежом.

Ранее Лайф писал о реакции российской общественности на возвращение украинской певицы Софии Ротару в Россию.