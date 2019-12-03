Для обложки Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина

Джонатан открыто заявляет, что он гей, а также публично признавался, что борется с ВИЧ и кожными заболеваниями.

Для январской обложки британского женского журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина. Им стал 32-летний телеведущий и участник реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс, сообщает Time.

— Джонатан — весёлый, самоуверенный, добрый и смелый. Он призывает людей любить себя такими, какие они есть, — сказал главный редактор журнала Клэр Ходжсон.

Издание отмечает, что мужчина открыто заявляет, что он гей, а также публично признался, что борется с ВИЧ и кожными заболеваниями.