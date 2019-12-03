Раненная при перестрелке в Сухуме официантка умерла, не приходя в сознание

Тяжелораненая официантка, пострадавшая во время перестрелки двух воров в законе у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября, скончалась в сухумской больнице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

— Доминика Акиртава ушла из жизни, не приходя в сознание, 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации республиканской больницы в состоянии тяжёлой комы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время перестрелки в центре Сухума погибло два человека и пострадала 22-летняя официантка. Позже стало известно, что погибшие были криминальными авторитетами. Лайф публиковал видео случившегося.