"Затрещали стёкла". Очевидец рассказал Лайфу о взрыве газа под Белгородом

Пострадали минимум три человека — двое взрослых и ребёнок отправлены в больницу на скорой помощи.

Очевидец рассказал Лайфу о взрыве газа в доме под Белгородом. По его словам, сила хлопка была такой, что затрещали стёкла и затрясло соседний дом в 200 метрах.

— Люди все сбежались туда. Приехали МЧС, скорая помощь. Спасатели разбирают завалы.... Взрыв бытового газа по-любому, — отметил он.

Три человека пострадали, двоих взрослых и девочку увезли на скорой. В настоящий момент, по сообщениям МЧС, жители дома эвакуированы, подготовлен пункт временного размещения. На место выехали психологи, работают все службы экстренного реагирования, 45 человек и 20 единиц техники.

Администрация посёлка обзванивает знакомых и близких жильцов пострадавшего дома, чтобы понять, сколько людей находилось на момент происшествия в квартирах.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия одна из стен здания обрушилась.