Песня "Между нами тает лёд" оказалась о взаимоотношениях России и Украины

Солист украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что трек "Между нами тает лёд" посвящён отношениям России и Украины. Интервью музыканта Юрию Дудю опубликовано на YouTube.

— Мы выпустили это во время жёсткой эскалации конфликта между двумя соседними — братскими уже нельзя говорить — государствами, — пояснил Бардаш.

Он также добавил, что это был один из самых популярных треков в России, так как в соцсетях появилась масса пародий на него.

Песня "Между нами тает лёд" группы "Грибы" вышла в 2017 году и стала одним из популярных треков года.