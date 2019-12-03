Причиной взрыва в жилом доме под Белгородом стала неисправность газового котла

МЧС показало видео разбора завалов после взрыва газа в жилом доме под Белгородом, по словам источников в экстренных службах, под ними могут находиться люди, сообщает ТАСС.

Причиной происшествия называют неисправность газового котла в одной из квартир.

В МЧС сообщили, что спасатели оперативно приступили к разборам завалов. По предварительной информации, в доме были прописаны 24 человека, 18 человек были оперативно эвакуированы, четыре человека пострадали.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия одна из стен здания обрушилась. Очевидец рассказал Лайфу о моменте инцидента.