"Она привлекает её как личность." Джоли завела роман с молодой актрисой

Голливудская актриса Анджелина Джоли завела роман с 32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд, бывшей возлюбленной рок-певца Мэрилина Мэнсона. Об этом сообщает Woman’s Day.

— Эван всегда её привлекала. Эван тоже по‑хорошему дикая — она экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У неё большой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вуд привлекает её как личность, — рассказал источник из окружения Джоли.

Также издание уточняет, что ранее Эван признавалась, что для неё неважен пол партнёра.