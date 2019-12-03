Адвокат Михаила Хачатуряна заявила об однобокости расследования дела сестёр

Правозащитник девушек также не согласен с квалификацией действий его подзащитных.

Адвокат потерпевшей стороны по делу об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко рассказала Лайфу об однобокости следствия и заявила, что в Генпрокуратуру будет направлена жалоба о проведении дополнительного расследования.

Правозащитница отметила, что есть ряд моментов, которые следствием вообще не изучались, например, вещественные доказательства в виде переписок или посттравматический синдром у сестёр после ухода матери.

— В целом второй стороной было заявлено пять ходатайств, три из которых удовлетворены, адвокатами же потерпевших за время следствия было заявлено 50 ходатайств, из которых только три были удовлетворены. Поэтому сразу становится понятно, в чью пользу идёт следствие, — подчеркнула Нитченко.

Сторона обвиняемых, а именно адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, прокомментировала Лайфу, что они не согласны с квалификацией действий девушек и с предъявленным обвинением.

— Вероятность, что дело вернут на дополнительное расследование, есть, поскольку, по мнению защиты, в материалах дела достаточно доказательств непричастности и невиновности девушек к совершению того преступления, в котором они обвиняются, — отметил правозащитник.

Он добавил, что Крестина волнуется и ожидает скорейшего завершения этой истории, однако не строит никаких планов на будущее, так как ей грозит длительное лишение свободы.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. 3 декабря СКР завершил расследование дела, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.