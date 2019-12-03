Тело 10-летнего мальчика нашли в сугробе в Нижегородской области

Предполагается, что ребёнок упал в сугроб, который построил с другом, и не смог выбраться самостоятельно.

Тело 10-летнего мальчика нашли 2 декабря в сугробе в городе Перевозе Нижегородской области. В настоящее время проводится проверка случившегося, по её результатам будет принято процессуальное решение, сообщают в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, два соседских мальчика гуляли в непосредственной близости от своих домов. Они играли лопатами, сгребали снег и строили горку, делая в ней проходы. Позже один из детей уехал с родителями, а вернувшись, они увидели соседского мальчика в сооружённом детьми сугробе. Достав ребёнка, взрослые вызвали скорую, но реанимационные мероприятия, организованные врачами, не помогли. 10-летний мальчик скончался.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи предполагают, что ребёнок во время игры провалился в сугроб и не смог выбраться самостоятельно.

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