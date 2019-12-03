В Коми из-за снежных завалов пришлось везти гроб на кладбище на санках — видео

Некоторые близкие не смогли проводить усопшего в последний путь, потому что им было сложно пробираться сквозь сугробы по состоянию здоровья.

В Коми из-за снежных завалов местным жителям пришлось доставлять гроб на кладбище на санках, так как катафалк не смог проехать к месту захоронения, рассказал Mash.

Отмечается, что на расчистку был вызван тракторист, ему были заплачены деньги, но он почистил только два сектора и ушёл на выходные. Стоять на месте было нельзя, на улице было очень морозно, мужчины погрузили домовину на салазки и потащили её по снегу буквально на себе.

Некоторые близкие усопшего из посёлка Белый не смогли проводить его в последний путь и остались в автобусе, у них не было возможности пробраться через сугробы по состоянию здоровья.

В соцсетях комментаторы уже сравнили нынешнюю ситуацию с XIX веком и вспомнили картину Василия Перова "Проводы покойника".