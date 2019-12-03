Следком начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Белгородом

Следственный комитет по Белгородской области начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме в посёлке Яковлево, сообщается на сайте СК по региону.

— Вечером 3 декабря 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обрушении стены в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки, — отмечается в сообщении.

Спасатели разбирают завалы, после этого следователи приступят к осмотру места происшествия. Сейчас там работают криминалисты и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия одна из стен здания обрушилась. В результате происшествия пострадали пять человек. Причиной инцидента названа неисправность газового котла.