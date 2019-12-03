СМИ: В Ираке пойман двоюродный брат и заместитель главаря ИГИЛ

Он является одним из самых разыскиваемых террористов после смерти своего родственника.

В Ираке схвачен двоюродный брат и заместитель лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на силовые структуры страны.

Задержание произошло в Киркуке. Экстремист скрывался на съёмной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Он является одним из наиболее разыскиваемых террористов после смерти своего родственника.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. 5 ноября СМИ сообщили о задержании старшей сестры лидера ИГИЛ* властями Турции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.