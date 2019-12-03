Губернатор Белгородской области выехал к дому, где взорвался газ

Губернатор Белгородской области выехал на место происшествия в посёлок Яковлево, где произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела по взаимодействию со СМИ Сергея Лукинова.

— На данный момент идёт разбор завалов. Туда только выехали представители администрации, в том числе и губернатор. И глава района сейчас там, и представитель администрации района. Работает там МЧС, они разбирают завалы, подъехала скорая, — рассказал он.

Лукинов добавил, что администрация готова оказать помощь пострадавшим и содействие по расселению разрушенных квартир.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия одна из стен здания обрушилась, потом повторно рухнула её верхняя часть. В результате происшествия пострадало пять человек. Причиной инцидента названа неисправность газового котла.